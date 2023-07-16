Irak'ta Sadr yanlıları, Maliki'nin bürolarına kilit vurdu Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili tartışmalar büyüyünce Maliki'nin büroları hedef oldu. Sadr taraftarları, "Sadr'ın evlatlarının emriyle kapalıdır" diye yazdı.

AA

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları, ülkenin eski Başbakanı Nuri el-Maliki'yi hedef aldı.

Liderliğini Maliki'nin yaptığı İslami Dava Partisi'nin Bağdat ve güney vilayetlerdeki bürolarına kilit vuruldu.

Sosyal medyadaki paylaşımlarla ilgili tartışma

Sadr Hareketi'nin eski Meclis Grup Başkanı Hasan Azari, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, liderleri Sadr'ın babası Şii dini merci Muhammed Sadık es-Sadr'a yönelik sosyal medyadaki hakaret içerikli paylaşımlara dikkati çekti.

Bu paylaşımlarda "baba Sadr'ın Baas Partisi ile ilişkisinin olduğunun" öne sürüldüğünü aktaran Azari, şöyle dedi:

Söz konusu paylaşımları, iktidarı elinde bulunduran Koordinasyon Çerçevesi'nin parçası olan Dava Partisi yapıyor.

"Sadr'ın evlatlarının emriyle kapalıdır"

İslami Dava Partisi ise yaptığı yazılı açıklamayla söz konusu iddiaları reddetti.

Azari'nin paylaşımları sonrası Sadr yanlısı gruplar, başkent Bağdat ve güneydeki Meysan, Zikar ve Basra gibi kentlerde Dava Partisi binalarını kapatarak kilit vurdu.

Sadr taraftarları, parti binalarının duvarlarına "Sadr'ın evlatlarının emriyle kapalıdır" ibaresini yazdı.

Mukteda es-Sadr'a yakınlığıyla bilinen "Liderin Bakanı" sosyal medya hesabından da konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

Buna göre, Şii lider Sadr, Dava Partisinin "sadık" üyeleri ve onların ittifakında (Koordinasyon Çerçevesi) yer alanlara seslenerek, "din adamlarına yönelik saldırı ve hakaretleri yasaklayan" bir yasa tasarısı hazırlayıp Meclisten geçirmelerini istedi.