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    Irak'ta seçime katılım oranı yüzde 41'de kaldı

    Yüksek Seçim Komiserliği'nden yapılan açıklamaya göre, ülkede erken seçimlere katılım beklentilerin altında gerçekleşti.
    • AA & Ensonhaber
    • 11.10.2021 - 09:39
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 10:05
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    Irak'ta seçime katılım oranı yüzde 41'de kaldı

    Irak'ta halk, dün erken genel seçimler kapsamında sandık başına gitti.

    Seçim sonuçlarının bugün açıklanması beklenirken, katılım oranı belli oldu.

    SEÇİME KATILIM ORANI BELLİ OLDU

    Irak Yüksek Seçim Komiserliği'nden yapılan açıklamada, seçmenlerin yüzde 41'i oy kullandı.

    Ülkede, Ekim 2019'da, dönemin hükümetine karşı geniş çaplı gösteriler düzenlenmişti. Göstericiler, erken seçim yapılmasını talep ediyordu.

    Mustafa el-Kazımi başkanlığında kurulan hükümet, erken seçim tarihini 10 Ekim 2021 olarak açıklamıştı.

    Irak ta seçime katılım oranı yüzde 41 de kaldı #1

    İBADİ: HEM BİZLERİN HEM DE ÜLKENİN İDAM FERMANI OKUNUR

    Irak'ın eski Başbakanı Haydar el-İbadi, seçimlerden önce yaptığı açıklamada, halkın yeterli katılım göstermemesinden endişe duyduğunu söylemişti.

    İbadi, "Halkın bu seçimlere katılmaması yönünde endişelerim var. Eğer halk seçime katılım göstermezse hem biz siyasi güçler hem de ülkenin idam fermanı okunmuş olur, ülke geriler ve halkın desteğini almayan bir yönetim ortaya çıkar." ifadelerini kullanmıştı.

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