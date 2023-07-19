Irak'ta sıcaktan dolayı resmi tatil ilan edildi

Vatandaşlar kavurucu sıcaklıklarla mücadele etmeye başladı.
Yurdun pek çok noktasında aşırı sıcaklar, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.
Kimileri evden çıkmamayı tercih ederken kimileri ise kendisini serin sulara bırakıyor.
Öte yandan yaşanan sıcak havalar vatandaşın hayatını olumsuz etkiliyor.
Bu kapsamda Irak'ta yeni bir karar alındı.
Sıcaktan dolayı resmi tatil
Irak’ın güneyinde hava sıcaklıklarının yükseldiği Basra’da, yarın resmi tatil olarak açıklandı.
Basra Valiliği tarafından yapılan açıklamada, hava sıcaklığının yarın 50 dereceyi aşması üzerine kentte güvenlik ve sağlık kurumları dışında tatil ilan edildiği duyuruldu.
Mesai saatleri azaldı
Öte yandan ülkenin güneyindeki Divaniye ilinde ise aşırı hava sıcaklığı nedeniyle mesai saatlerinin düşürüldüğü aktarıldı.
Irak Meteoroloji ve Deprem Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada ise ülke genelinde hava sıcaklığının artacağı bildirildi.