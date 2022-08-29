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    Irak'ta siyasi kaos çatışmaya dönüştü

    Irak'ta siyasi kaos çatışmaya dönüştü

    Mukteda es-Sadr destekçilerinin sokağa çıkmasıyla başlayan gösterilerde 8 kişi hayatını kaybetti.
    • 29.08.2022 - 21:50
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 22:01
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    Irak'ta siyasi kaos şiddeti tırmandırıyor.

    Irak’ta Şii lider Mukteda es-Sadr dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu’nun Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesine itiraz eden Sadr Grubunun geçtiğimiz ay başlattığı protestolar devam ediyor.

    Siyasetten çekildiğini duyurdu

    Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "siyasetten tamamen çekildiğini" duyurdu.

    Duyuruyla ülkede gerilim arttı.

    Sadr destekçisi bir grup da başkentte hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan Hükümet Sarayı önünde toplanarak hükümeti protesto etti.

    Irak'ta siyasi kaos çatışmaya dönüştü VİDEO

    Irak ta siyasi kaos çatışmaya dönüştü #1

    Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı bastılar

    Alınan güvenlik önlemlerine rağmen beton bariyerleri yıkarak Hükümet Sarayı önünde toplanan Sadr yanlısı grup, burada hükümet yetkililerini istifaya çağırdı.

    Bunun üzerine Bağdat'ta Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

    Olaylar kapsamında bir grup, Yeşil Bölge'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı bastı, Şii liderin destekçilerinden bir diğer grup da Hükümet Sarayı'na girdi.

    Irak ta siyasi kaos çatışmaya dönüştü #2

    8 kişi hayatını kaybetti

    Grubun Yeşil Bölge’yi basması sırasında güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 8 kişinin öldüğü, 100’ü aşkın eylemcinin yaralandığı belirtildi.

    Sadr Hareketi’ne bağlı haber kaynaklarının paylaştığı bilgilere göre, bugünkü olaylarda askerlerin açtığı ateş sonucu 8 kişinin öldüğü, 100’ün üzerinde kişinin de yaralandığı aktarıldı.

    Yaralılardan bazılarının hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kaydedildi.

    Irak resmi makamlarından ise konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

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