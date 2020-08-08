Irak'ta sokağa çıkma yasağı 15 Ağustos'a kadar sürecek

Irak’ta koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı kısmi olarak 15 Ağustos’a kadar devam edecek.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında birçok ülke kısıtlamaları yeniden uygulamaya başladı.

Irak Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) haricinde ülke genelinde uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağının kısmi olarak 15 Ağustos’a kadar uzatıldığı duyuruldu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI, 15 AĞUSTOS'A KADAR DEVAM EDECEK

Kurul, ülkede Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirtirken, devlet dairelerinin ise yüzde 25 kapasite ile çalışacağını açıkladı.

Öte yandan Irak’ta toplam vaka sayısı 144 bin 64’e yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 236’ya ulaştı. Ülkede 103 bin 197 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu.