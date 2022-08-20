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    Irak'ta türbe çöktü: 6 kişi mahsur kaldı

    Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde toprak kayması nedeniyle çöken türbede 6 kişi mahsur kaldı.
    • 20.08.2022 - 21:01
    • Güncelleme : 20.08.2022 - 21:12
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    Irak'ta türbe çöktü: 6 kişi mahsur kaldı

    Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde, şehir merkezinden 2,5 kilometre uzakta bulunan türbe, toprak kayması nedeniyle çöktü.

    Olay yerine Babil, Divaniye ve Müsenna kentlerinden çok sayıda sivil savunma ekipleri sevk edildi.

    6 kişi mahsur kaldı

    Yetkililer, aralarında 2 çocuğun olduğu 6 kişinin çöken türbede mahsur kaldığını söyledi.

    İHA'nın haberine göre, bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

    Irak'ta türbe çöktü: 6 kişi mahsur kaldı


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