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- Irak'ta türbe çöktü: 6 kişi mahsur kaldı
Irak'ta türbe çöktü: 6 kişi mahsur kaldı
Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde toprak kayması nedeniyle çöken türbede 6 kişi mahsur kaldı.
- 20.08.2022 - 21:01
- Güncelleme : 20.08.2022 - 21:12
Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde, şehir merkezinden 2,5 kilometre uzakta bulunan türbe, toprak kayması nedeniyle çöktü.
Olay yerine Babil, Divaniye ve Müsenna kentlerinden çok sayıda sivil savunma ekipleri sevk edildi.
6 kişi mahsur kaldı
Yetkililer, aralarında 2 çocuğun olduğu 6 kişinin çöken türbede mahsur kaldığını söyledi.
İHA'nın haberine göre, bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.