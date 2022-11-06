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    Irak'ta yakıt tankeri patladı: 13 yaralı

    Irak'ın Duhok kentinde yakıt tankerinin patlaması sonucu 13 kişi yaralandı.
    • 06.11.2022 - 00:44
    • Güncelleme : 06.11.2022 - 00:46
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    Irak'ta yakıt tankeri patladı: 13 yaralı

    Irak'ın Duhok kentindeki Domiz Fayda yolunda yakıt tankeri patladı.

    Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edilmesinin ardından yetkililer, kazada 13 kişinin yaralandığını bildirdi.

    Yaralılardan 5'i güvenlik görevlisi

    Irak medyası, yaralılar arasında 5 güvenlik görevlisinin de bulunduğunu belirtirken, yaralıların Duhok Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındıkları aktarıldı.

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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