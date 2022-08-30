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    Irak'ta Yeşil Bölge, çatışmalara sahne oldu

    Sadr yanlısı milisler, güvenlik güçleriyle çatışmaya girdi. Dün akşamdan bu yana silahlar susmuyor. Sadr ile ilgili ise yeni bir iddia ortaya atıldı.
    • 30.08.2022 - 08:48
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 09:19
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    Irak'ta Yeşil Bölge, çatışmalara sahne oldu

    Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın siyaseti bıraktığını açıklaması, ülkede tansiyonu yükseltti.

    Bağdat'ta Sadr destekçisi milisler ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı.

    Bağdat'tan silah sesleri yükseliyor

    Yeşil Bölge’de ağır silahlarla yaşanan çatışmalar dün akşamdan beri devam ediyor. Milisler RPG-7 tarz silahlarla Yeşil Bölge’ye saldırıyor.

    Akşamdan beri silah seslerinin susmadığı Bağdat’ta sokağa çıkma yasağı sürüyor. Tatil edilen devlet kurumları da çalışmıyor.

    Irak'ta Yeşil Bölge, çatışmalara sahne oldu ViDEO

    Yeni iddia: Sadr telefonlara çıkmıyor

    Şii dini ve siyasi lider Sadr’ın, milislerine eve dönün çağrısı yapması için arayan siyasi liderlerin telefonuna çıkmadığı iddia ediliyor.

    Şiilerin en büyük dini mercisi Ayetullah Ali es-Sistani’den de olaylara ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

    Siyaseti bırakma kararı

    Sadr, dün siyasetten tamamen çekildiğini duyurmuştu. Sadr’ın destekçisi kızgın gruplar ise bunun üzerine Yeşil Bölge’deki Hükümet ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı basmıştı.

    Irak ta Yeşil Bölge, çatışmalara sahne oldu #1

    BM Temsilciliği: Şiddetten uzak durun

    Eylemciler buralardan güvenlik güçleri tarafından silah zoruyla çıkarılmıştı. Sadr’a bağlı Seraya es-Selam milis gücü ise yüzlerce silah dolusu araçlarla Yeşil Bölge çevresine konuşlanarak içerideki askerlerle çatışmalara girmişti.

    AA'nın haberine göre, Birleşmiş Milletler (BM) Irak Misyon Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, taraflara silahlı çatışma ve şiddetten uzak durmaları çağrısı yapılmıştı.

    Irak ta Yeşil Bölge, çatışmalara sahne oldu #2

    Irak ta Yeşil Bölge, çatışmalara sahne oldu #3


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