Irak'taki düğün faciasında bilanço ağırlaşıyor

Irak’ın Musul kentindeki düğünde dehşet yaşandı.
Hamdaniye ilçesinde 26 Eylül’de çoğunluğunu Hristiyanların oluşturduğu düğün salonunda çıkan yangının bilançosu ağırlaşıyor.
Ölü sayısı arttı
Musul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, yangın faciasında hayatını kaybedenlerin sayısının 122’ye yükseldiği duyuruldu.
Yaralanan 82 kişiden 20’si daha önce askeri uçakla tedavi için İstanbul’daki hastanelere sevk edilirken, 3 yaralının daha Türkiye’ye gönderileceği aktarıldı.
Gelin ailesinden 10, damat 15 kişiyi kaybetti
Yangında gelin annesi, babası ve erkek kardeşi de dahil olmak üzere ailesinden 10 kişiyi, damat ise 15 akrabasını kaybetti.
Öte yandan Yangını Soruşturma Komisyonu, yangının salonda kullanılan havai fişekler nedeniyle çıktığını açıkladı.
14 kişi tutuklandı
Irak İçişleri Bakanlığı, düğün salonu sahibi, salonun 10 çalışanı ve yangına yol açan havai fişeklerden sorumlu 3 kişi olmak üzere toplam 14 kişinin tutuklandığını duyurdu.
Irak Sivil Savunma Müdürlüğü ise düğün salonunda kolayca tutuşabilen malzemeler kullanıldığını, bu durumun güvenlik protokollerine aykırı olduğunu belirtti.
Ayrıca yangın, salonda yakılan havai fişeklerin tavandaki dekoru tutuşturması sonucu başladı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış