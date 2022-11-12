Petrol
95.78
2.25%
Euro
19.2202
1.95%
Dolar
18.5449
0.30%
Altın
1.054
1.05%
Borsa
4456
0.00%
Bitcoin
321.238
-1.16%
BTXN Coin
6.66
-18.48%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    Irak'taki şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

    Ülkenin orta ve güney kesimleri, dün başlayan şiddetli yağmur sonrası sele teslim oldu. Ekipler su baskınları ile yoğun mücadele verdi.
    • 12.11.2022 - 16:16
    • Güncelleme : 12.11.2022 - 16:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Irak'taki şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

    Irak’ın orta ve güney kesimlerinde dünden bu yana etkili olan şiddetli yağmur, başkent Bağdat’ın bazı bölgelerinde su baskınlarına yol açtı.

    Cadde ve sokaklar sular altında kalırken, Al-Adhamiya semtindeki Al-Numan Devlet Hastanesini de su bastı.

    Su baskını ile mücadele verildi

    Bağdat Belediye Başkanı Ammar Musa Kazım, yağmur suyunun tahliye edilmesi için tüm imkanları seferber etme talimatı verdi.

    Irak taki şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu #1

    Fırat Nehri'nde su seviyesi arttı

    Şiddetli yağışın etkili olduğu Diyala'da da benzer manzaralar yaşandı. Dicle ve Fırat Nehri'nde su seviyesi yükseldi Irak Su Kaynakları Bakanlığı Sözcüsü Hatem Hamit ise yaptığı açıklamada, Dicle ile Fırat Nehirlerinin azalan su seviyesinin son yağışla birlikte arttığını duyurdu.

    Hamit, kentlerde içinde biriken tüm yağmur suyunun nehirlere akıtıldığını söyledi.

    Öte yandan, geçtiğimiz günlerde, Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı’na (COP27) katılan Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit, Irak’ın iklim değişikliğinden etkilenen ülkelerin başında yer aldığını ifade etmişti.

    Irak'taki şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu VİDEO

    Irak taki şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu #2


    Vedat Bilgin'den EYT açıklaması
    Gündem

    Vedat Bilgin'den EYT açıklaması

    Malatya Tohma Kanyonu'na sonbaharın renkleri hakim oldu
    Yaşam

    Malatya Tohma Kanyonu'na sonbaharın renkleri hakim oldu

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    Advertorial

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Görüş Bildir