Irak'taki şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Irak'taki şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Ülkenin orta ve güney kesimleri, dün başlayan şiddetli yağmur sonrası sele teslim oldu. Ekipler su baskınları ile yoğun mücadele verdi.

Irak’ın orta ve güney kesimlerinde dünden bu yana etkili olan şiddetli yağmur, başkent Bağdat’ın bazı bölgelerinde su baskınlarına yol açtı.

Cadde ve sokaklar sular altında kalırken, Al-Adhamiya semtindeki Al-Numan Devlet Hastanesini de su bastı.

Su baskını ile mücadele verildi

Bağdat Belediye Başkanı Ammar Musa Kazım, yağmur suyunun tahliye edilmesi için tüm imkanları seferber etme talimatı verdi.

Fırat Nehri'nde su seviyesi arttı

Şiddetli yağışın etkili olduğu Diyala'da da benzer manzaralar yaşandı. Dicle ve Fırat Nehri'nde su seviyesi yükseldi Irak Su Kaynakları Bakanlığı Sözcüsü Hatem Hamit ise yaptığı açıklamada, Dicle ile Fırat Nehirlerinin azalan su seviyesinin son yağışla birlikte arttığını duyurdu.

Hamit, kentlerde içinde biriken tüm yağmur suyunun nehirlere akıtıldığını söyledi.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde, Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı’na (COP27) katılan Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit, Irak’ın iklim değişikliğinden etkilenen ülkelerin başında yer aldığını ifade etmişti.

Irak'taki şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu VİDEO