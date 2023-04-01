Irak'taki sokakta emekleyen bebeğe 2 köpek saldırdı Basra kentinde emekleyerek sokağa çıkan bebeğe 2 köpek aniden saldırdı. Minik bebek, köpekler tarafından ısırılarak sürüklendi.

İHA

Saldırgan köpek dehşeti dünyanın her yerinde yaşanıyor.

Türkiye'de sayısız cana sebep olan köpekler, bu kez Irak'ta vahşete neden oldu.

Basra'da dün gece geç saatlerde 1 yaşındaki bebek, emekleyerek çıktığı sokakta köpeklerin hedefi oldu.

Bebeği ısırarak sürüklediler

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 köpeğin çocuğa doğru ilerlediği, daha sonra bebeği ısırarak sürüklediği görüldü.

Kısa süre sonra durumu fark eden ailesi sokağa çıkarak bebeği köpeklerden kurtardı.

Bacağından ve karnından yaralanan bebek Basra Devlet Hastanesine götürüldü.

Olayın ardından bölge halkı sokak köpeklerinin toplanmasını istedi.