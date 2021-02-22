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    Irak’taki Yeşil Bölge’ye roketli saldırı

    Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği binası, yabancı misyonlar ve hükümet konaklarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’ye roketli saldırı düzenlendi.
    • İHA
    • 22.02.2021 - 20:40
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    Irak’taki Yeşil Bölge’ye roketli saldırı

    Irak’ta roketli saldırılar devam ediyor.

    Başkent Bağdat’ta içinde ABD Büyükelçiliği, yabancı misyonlar ile hükümet konaklarının yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge’ye roketli saldırı düzenlendi.

    ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

    Iraklı güvenlik yetkilileri, Yeşil Bölge’ye 4 adet Katyuşa roketinin düştüğünü belirtti. Roketlerin birinin bölgede bulunan Irak Milli Güvenlik Binası ile bir otoparkın yakınına düştüğü belirtildi.

    Bölgede bulunan bazı araçların da hasar gördüğü saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

    15 ŞUBAT'TA DA YAŞANDI

    Irak’ta 15 Şubat’ta Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine roketli saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. 20 Şubat’ta ise Selahaddin ilinde bulunan Beled Askeri Hava Üssü’ne roketli saldırı düzenlenmişti.

    Irak’taki Yeşil Bölge’ye roketli saldırı #1

    Irak’taki Yeşil Bölge’ye roketli saldırı #2

    Irak’taki Yeşil Bölge’ye roketli saldırı #3

    Irak’taki Yeşil Bölge’ye roketli saldırı #4

    Irak’taki Yeşil Bölge’ye roketli saldırı #5

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