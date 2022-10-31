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    İran, 11 milyon litre akaryakıt taşıyan gemiye el koydu

    Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, geminin geçişinin engellendiği belirtildi.
    • 31.10.2022 - 11:46
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    İran, 11 milyon litre akaryakıt taşıyan gemiye el koydu

    Tahran, kaçak akaryakıt taşıdığını belirttiği geminin ilerleyişine izin vermedi.

    Basra Körfezi'nde yabancı bandıralı bir gemiye el konuldu.

    Açıklamayı, Hürmüzgan eyaleti Yargı Erki Başkanı Mücteba Kahramani yaptı. Kahramani, söz konusu gemiye operasyon düzenlediklerini söyledi.

    11 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

    Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği operasyon neticesinde 11 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

    Kahramani, gemiye el konulduğunu ve kaptan ile personelin gözaltına alındığını belirtti.

    İran'da kaçakçıların girişimi

    AA'nın aktardığına göre, İran'da kaçakçılar, devletin sübvanse ettiği akaryakıt ürünlerini ülke dışında satmaya çalışıyor.

    İran, 11 milyon litre akaryakıt taşıyan gemiye el koydu #1


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