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- İran, 11 milyon litre akaryakıt taşıyan gemiye el koydu
İran, 11 milyon litre akaryakıt taşıyan gemiye el koydu
Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, geminin geçişinin engellendiği belirtildi.
- 31.10.2022 - 11:46
Tahran, kaçak akaryakıt taşıdığını belirttiği geminin ilerleyişine izin vermedi.
Basra Körfezi'nde yabancı bandıralı bir gemiye el konuldu.
Açıklamayı, Hürmüzgan eyaleti Yargı Erki Başkanı Mücteba Kahramani yaptı. Kahramani, söz konusu gemiye operasyon düzenlediklerini söyledi.
11 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği operasyon neticesinde 11 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Kahramani, gemiye el konulduğunu ve kaptan ile personelin gözaltına alındığını belirtti.
İran'da kaçakçıların girişimi
AA'nın aktardığına göre, İran'da kaçakçılar, devletin sübvanse ettiği akaryakıt ürünlerini ülke dışında satmaya çalışıyor.