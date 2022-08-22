İran, 2015 nükleer anlaşması teklifine makul yanıt verdi

Avrupa Birliği'nin dış politikadan sorumlu yetkilisi Josep Borrell, İran'ın 2015 yılındaki nükleer anlaşmasını yeniden hayata geçirmek üzere hazırlanan AB metnine "makul" bir cevap verdiğini söyledi.

İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler, Nisan 2021'den bu yana aralıklarla Viyana'da yapılıyordu.

Viyana'da Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla yapılan müzakerelere, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington, AB aracılığıyla dolaylı katılım sağlıyordu.

İran güvence istedi

Washington, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini isterken, İran yönetimi ise nükleer anlaşmadan ayrılan taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönerek tüm yaptırımları kaldırmasını ve anlaşmadan tekrar ayrılmayacağına dair güvence vermesini talep ediyor.

Taraflar son olarak Mart 2022’de toplanmış, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "dış etkenler" nedeniyle görüşmelere ara verildiğini duyurmuştu.

"İran makul bir cevap verdi"

İspanya'nın kuzeyindeki Santander şehrinde bulunan bir üniversitede konuşan Borrell, "Müzakerelerin koordinatörü olarak ben bir teklif yaptım... İran'dan gelen yanıtı makul buldum. Şimdi metin ABD'ye iletildi, fakat henüz resmi bir cevap verilmedi." dedi.

Reuters'ın haberine göre, İran 16 ay süren ABD-İran müzakerelerinden sonra AB'nin 2015 nükleer anlaşmasını güncellemek amacıyla hazırladığı metne geçen hafta yanıt vermişti.