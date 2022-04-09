Petrol
102.35
1.76%
Euro
16.05
-0.02%
Dolar
14.74
0.04%
Altın
923.44
0.93%
Borsa
2393
2.06%
Bitcoin
632.449
-1.35%
BTXN Coin
32.95
7.01%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Açık 15 C

    İran, 24 ABD’liye yaptırım uyguladı

    İran, terörizm ve insan hakları ihlalleri gerekçesiyle eski ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani de dahil olmak üzere 24 ABD’li yetkiliye daha yaptırım uyguladığını duyurdu.
    • İHA
    • 09.04.2022 - 22:14
    • Güncelleme : 09.04.2022 - 22:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İran, 24 ABD’liye yaptırım uyguladı

    İran, aralarında çok sayıda iş adamı ve politikacının da bulunduğu yaptırım listesini güncelledi.

    İran'a karşı terörist grupları ve terör eylemlerini ve İsrail'in Filistinlilere karşı baskıcı hareketlerini desteklemekle suçladığı 24 ABD’li yetkiliyi daha yaptırım listesine aldı.

    Terör örgütlerini finanse etmek suçlaması

    İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yaptırım listesine alınan ABD'li yetkililere, İran'a karşı ABD'nin tek taraflı yaptırımlarını organize etmek, uygulamak ve terör örgütlerini finanse etmekle birlikte İsrail'in Filistin halkına yönelik sürdürdüğü bölgedeki baskıcı eylemlerinde rolleri olduğu gerekçesiyle yaptırım uygulandığı belirtildi.

    İran, 24 ABD’liye yaptırım uyguladı #1

    Aralarında Trump'ın avukatıda var

    Yaptırım listesine, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Votel, eski Ticaret Bakanı Wilbur Ross, eski Hazine Bakanı Jacob Joseph Lew ve Donald Trump'ın avukatı ve eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani'nin de aralarında olduğu 24 üst düzey askeri ve sivil Amerikalı yetkili eklendi.

    İran, 2020'de İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından Irak'ta öldürülmesinin üzerine eski ABD Başkanı Donald Trump, eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, eski Savunma Bakanı Mark Esper, eski Hazine Bakanı Steven Mnuchin, eski CIA Direktörü Gina Haspel, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve CENTCOM Komutanı Kenneth McKenzie gibi yetkililere yaptırım uygulamıştı.


    İlginizi Çekebilir

    Ürdün'de Kral Abdullah ile görüşecek
    Dünya

    Ürdün'de Kral Abdullah ile görüşecek

    Osmaniye’de, gümrük kaçağı 185 araç motoru ele geçirildi
    3. Sayfa

    Osmaniye’de, gümrük kaçağı 185 araç motoru ele geçirildi

    Tesla 1,5 milyar USD'lık Kripto Projesiyle Herkese Kazanç Kapısı Açtı!
    Tesla

    Tesla 1,5 milyar USD'lık Kripto Projesiyle Herkese Kazanç Kapısı Açtı!

    Görüş Bildir