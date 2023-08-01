İran 7 bin 563 Afgan göçmeni ülkesine gönderdi İran makamları, son bir haftada 7 bin 500'den fazla Afgan göçmenin sınır dışı ederek ülkelerine gönderdiğini duyurdu.

AA

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Orta Doğu'da İran, Doğu-Batı yönündeki göç yolunun Türkiye'den bir önceki durağı...

Türkiye gibi İran'da da bu kapsamda göçle mücadele adımları atılıyor.

Son bir haftada 7 bin 563 sınır dışı

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Horasan Rezevi eyaletinin Polis Teşkilatı Başkanı Mecid Şoca, son bir haftada sınır muhafızları ve polis ekipleri tarafından tespit edilen 7 bin 563 düzensiz Afgan göçmenin sınır dışı edildiğini belirtti.

İranlı yetkili, Afganların Dogarun Sınır Kapısı'ndan ülkelerine gönderildiğini aktardı.

10 günde 18 bin Afgan gönderildi

İran, 13 Temmuz'da da son 10 gün içinde yaklaşık 18 bin düzensiz Afgan göçmeni sınır dışı ettiğini duyurmuştu.