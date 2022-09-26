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    İran: ABD, güvenliğimizi zayıflatmaya çalışıyor

    Tahran'dan yapılan açıklamada, Washington'ın göstericilere destek verdiği belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2022 - 11:26
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 11:43
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    İran: ABD, güvenliğimizi zayıflatmaya çalışıyor

    22 yaşındaki Mahsa Emini'nin kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi, İran'da şiddetli protestoların fitilini ateşledi.

    Göstericilerle polis karşı karşıya gelirken, güvenlik güçlerine ait araçlar hedef alındı.

    Tahran'dan Washington'a tepki

    Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Mahsa Emini'nin polis nezaretindeyken 'uygunsuz' başörtüsü taktığı için aldığı yaralardan sonra ölümü, insan haklarına korkunç bir hakarettir. İran'daki kadınlar, istediklerini giyme hakkına sahip olmalı." denildi.

    Tahran yönetimi, olaylar karşısındaki tavrı nedeniyle ABD'ye tepki gösterdi.

    "ABD, isyancıları destekliyor"

    İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, protestolar konusunda ülkenin egemenliğinin ihlal etme girişimlerinde bulunduğunu söyledi.

    ABD'nin "isyancıları" desteklediği ve İran'ı istikrarsızlaştırmaya çalıştığı kaydedildi.

    "İran'ın istikrarını ve güvenliğini zayıflatmaya çalışıyorlar"

    Reuters'ın haberine göre, açıklamada, "Washington, başarısız olmasına rağmen her zaman İran'ın istikrarını ve güvenliğini zayıflatmaya çalışıyor." denildi.

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