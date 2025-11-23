İran: ABD, müzakere konusunda ciddi değil

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'müzakerelere açığım' mesajından sonra İran'dan da açıklama geldi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme dair soruları yanıtladı.

"ABD MÜZAKERELERDE CİDDİYETE SAHİP DEĞİL"

Bekayi, "ABD, müzakere konusunda gerekli ciddiyete sahip değildir. Ya müzakereyi doğru anlamamaktadır ya da davranışlarının mahiyeti dikte etmekten başka bir anlama gelmemektedir." dedi.

İranlı Sözcü, ABD'nin bu yaklaşımında ısrar ettiği müddetçe, anlamlı bir müzakerenin gerçekleşmeyeceğini kaydetti.

TRUMP 'MÜZAKERELERE AÇIĞIM' DEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, 18 Kasım'da Beyaz Saray'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı görüşmesinde, "İran bir anlaşma yapmak istiyor. Bence bunu çok istiyorlar. Ben tamamen açığım, onlarla görüşüyoruz ve süreci başlattık. İran ile bir anlaşma yapmak güzel olur... Bence bunu çok istiyorlar." ifadelerini kullanmıştı.