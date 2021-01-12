İran: ABD, yaptırımları kaldırmalı

Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'nin nükleer anlaşmaya geri dönmesinin yeterli olmadığını belirtti.

Tahran yönetiminden, ABD ambargosu ve nükleer anlaşmaya dair açıklama geldi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmesinin yeterli olmadığını, öncelikle ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini söyledi.

Ülke lideri Ali Hamaney'in ofisine haber sitesine konuşan Zarif, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"ABD'NİN ANLAŞMAYA DÖNMESİ YETERLİ DEĞİL"

Zarif, "ABD yönetimi, nükleer anlaşmadan ayrılmasının ardından hem eski yaptırımları uyguladı hem de yeni yaptırımlar getirdi. Nükleer anlaşmanın amacı yaptırımların kaldırılmasıydı. Bugün sadece ABD'nin anlaşmaya geri dönmesi yeterli değil, yaptırımları da kaldırması gerekir." dedi.

"KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

ABD'nin anlaşmaya dönmek için İran'ın füzeleri gibi bazı konuları müzakere etmek istediğine ilişkin soruyu Zarif, "ABD'nin böyle bir hakkı yok. Öncelikle, 5+1 ülkeleriyle imzalanan anlaşmanın konusu nükleer faaliyetlerle ilgiliydi füzelerle değil. Bu konu bizim kırmızı çizgimizdir." şeklinde yanıtladı.

"BİR DAHA MÜZAKERE ETMEYECEĞİZ"

20 Şubat'ta göreve başlayacak ABD'nin yeni Başkan'ı Joe Biden'ın nükleer anlaşmaya dönmesiyle İran'ın da taahhütlerine geri döneceğini dile getiren Zarif, anlaşmaya imza atan 5+1 ülkelerine seslenerek, "Biz bir konu üzerinde anlaşmaya vardık. Bir daha müzakere etmeyeceğiz. Onlar her geçen gün talepte bulunmaktan vazgeçsinler." diye konuştu.

İRAN'IN URANYUM ZENGİLEŞTİRMESİ

ABD, Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından anlaşmadan çekilmiş ve İran'a yaptırımları yeniden başlatmıştı. İran da buna karşı anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütlerini askıya aldığını duyurmuştu.

İran Atom Enerjisi Kurumu, 5 Ocak Salı günü Fordo'daki nükleer tesiste Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerinin gözetiminde uranyumu yüzde 20 saflıkta zenginleştirdiklerini açıklamıştı. Nükleer anlaşmanın tarafları Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın yüzde 20 saflıkta uranyum zenginleştirme faaliyetinden "derin endişe" duyduklarını bildirmişti.

NÜKLEER BOMBA ELDE ETME YOLUNDA ÖNEMLİ AŞAMA

Tahran'ın uranyumu yüzde 20 saflıkla zenginleştirmesi ciddi bir adım olarak görülüyor çünkü İran, nükleer anlaşmaya imza atmadan önce de bu oranda uranyum üretiyordu.

Uranyumun yüzde 20 saflıkta zenginleştirilmesi, nükleer bomba elde etmeye imkan sağlayacak yüzde 90 saflıkta parçalanabilir uranyuma ulaşmak için önemli bir aşama olarak kabul ediliyor.

Nükleer anlaşma, İran'a uranyumu en fazla yüzde 3,67 zenginleştirebilme izni veriyordu.