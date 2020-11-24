İran: ABD'nin baskı politikası yolun sonuna geldi

Tahran'dan yapılan açıklamada, ABD seçimlerinde İran halkını mutlu eden noktanın Trump yönetiminin başarısızlığı olduğu belirtildi.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, ABD yaptırımları ve başkanlık seçimlerini kazanan Demokrat Joe Biden yönetimiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Rebii, ABD seçimlerinde İran halkını mutlu eden gelişmenin maksimum baskı politikası ve bunu destekleyen Donald Trump yönetiminin başarısızlığı olduğunu aktardı.

"YOLUN SONUNA GELDİLER"

Trump'ın uyguladığı yaptırım duvarının yıkılışının sesinin tüm dünya tarafından duyulduğunu dile getiren Rebii, "Maksimum baskı politikası yolun sonuna geldi. ABD'nin mevcut müflis hükümetinin masasında hiçbir seçenek kalmamıştır. Yolun sonuna geldiler." ifadelerini kullandı.

"YATIRIM YAPMAK İSTEYENLER VAR"

İran hükümetinin halkın çıkarlarının peşinde olacağını kaydeden Rebii, ABD yaptırımlarının kalkması halinde yabancı ülkelerden yatırım yapmak isteyenler olduğunu ifade etti.

"160 MİLYAR DOLARDAN YOKSUN KALDIK"

Rebii ayrıca hükümetin önceki yıllarda yaptırımlar nedeniyle beklediği 160 milyar dolar gelirden yoksun kaldığını aktararak, yeni yıl bütçesinde petrole bağımlılığı azaltmaya çalıştıklarını belirtti.

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