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    İran, ABD'yi tazminat ödemeye mahkum etti

    İran’da bir mahkemenin, ABD yönetimini nükleer bilim uzmanlarına yönelik suikastlarda İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle 4 milyar 300 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum ettiği bildirildi.
    • 23.06.2022 - 13:52
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 14:23
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    İran, ABD'yi tazminat ödemeye mahkum etti

    İran devlet televizyonu, Tahran 55'inci Hukuk Mahkemesi’nin ABD'yi tazminat ödemeye mahkum ettiğini duyurdu.

    İran Yargı Erki Başkanlığı İnsan Hakları Bölümü tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı nükleer bilim uzmanlarına yönelik suikastlarda İsrail'e destek verdiği suçlamasıyla ABD’nin 4 milyar 300 milyon dolar maddi ve manevi tazminat ödemeye hükmedildiği belirtildi.

    2010 yılından bu yana 6 nükleer bilim uzmanı öldürüldü

    Suikastlar sonucu öldürülen nükleer bilim uzmanlarının aileleri tarafından açılan davaya ilişkin açıklamada, ABD yönetiminin farklı bahaneler ile İran aleyhinde kararlar çıkarttığı ve bu kararların Tahran nezdinde geçerliliği olmadığı belirtilirken, İran devlet kurumlarının ABD yönetimine karşı çeşitli hukuk davaları yürüttüğü ifade edildi.

    İran Araştırmaları Merkezi raporuna göre, İran’da 2010 yılından bu yana 6 nükleer bilim uzmanı öldürüldü.


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