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    İran açıkladı: Füze şehirleri inşa ettik

    İran açıkladı: Füze şehirleri inşa ettik

    Deniz Kuvvetleri Komutanı Tangsiri, ülkenin güneyinde yer alan sahil şeridinde yeraltı füze şehirleri inşa ettiklerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2020 - 03:40
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    İran açıkladı: Füze şehirleri inşa ettik #1

    İran Devrim Muhafızları Deniz kuvvetleri komutanı Ali Reza Tangsiri, yaptığı açıklamada yer altında oluşturdukları füze sistemlerini açıkladı.

    "ADALARIMIZI KORUMAKLA SORUMLUYUZ"

    Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Reza Tangsiri, "Kendi sahil şeridimizi ve adalarımızı korumakla sorumluyuz” ifadelerini kullandı.

    İran açıkladı: Füze şehirleri inşa ettik #2

    "BASRA KÖRFEZİ'NDEN UMMAN DENİZİ'NE KADAR HER YERDE ONLARIN KABUSU OLACAĞIZ"

    Ülkenin güneyinde yer alan sahil şeridine füze şehirlerini inşa ettiklerini söyleyen Tangsiri, “Düşmanlarımız tam olarak nerelerde olduklarını bilmiyorlar.

    Şunu bilsinler, biz Basra Körfezi'nden Umman Denizi'ne kadar her yerde varız ve onların kabusu olacağız” dedi

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