İran, altyapısına saldırı durumunda karşılık vermeye hazırlanıyor İran Dışişleri Bakanı Abbas Araqchi, İran'ın altyapısına herhangi bir saldırı olması durumunda karşılık verileceğini bildirdi.

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İsrail Gazze'den sonra Lübnan'a da saldırı düzenleyince İran da karşılık verdi. Bu saldırının ardından İsrail'in, İran'ın enerji altyapısına zarar vereceği dillendirildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Araqchi, İsrail'i İran'a yönelik herhangi bir saldırıya karşı uyarırken, altyapıya yönelik bir saldırı yapılması durumunda karşılık verileceğini söyledi.

Arakçi, bölgesel konuları görüşmek ve İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki "suçlarını" durdurmak için Suudi Arabistan ve bölgedeki diğer ülkeleri ziyaret edecek.

İran'ın resmi medyası, ziyaretin planlandığını doğruladı.

KÖRFEZ ARAP ÜLKELERİNDEN GÜVENCE

Reuters'a geçen hafta bilgi veren kaynaklar, çoğunluğu İran gibi büyük enerji ihracatçısı olan Körfez Arap ülkelerinin, İran-İsrail ihtilafında tarafsızlıkları konusunda Tahran'a güvence vermeye çalıştıklarını söyledi.

Araqchi, devlet medyasında yer alan bir videoda, "Siyonist rejimin (İsrail) Lübnan'da işlediği utanmaz suçların Gazze'de de devam etmesini önlemek için bölgedeki gelişmelere ilişkin diyaloğumuz sürüyor." dedi.

İRANLI BAKAN RİYAD'DA DESTEK ARAYACAK

Araqchi, "Bugünden itibaren bölgeye, Riyad'a ve bölgedeki diğer başkentlere bir seyahat başlatacağım ve bölge ülkelerinden ortak bir hareket oluşturarak Lübnan'daki vahşi saldırıları durdurmak için çaba göstereceğiz." dedi.

GERGİNLİĞİN AZALTILMASI KONUŞULDU

Reuters'a konuşan kaynaklar, Körfez Arap ülkeleri ve İran'dan bakanların Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen Asya ülkeleri toplantısına katıldıkları ve görüşmelerinin ana temasını gerginliğin azaltılması konusunun oluşturduğunu söyledi.

"SUUDİ ARABİSTAN, TAHRAN'LA SİYASİ YAKINLAŞMA YAŞIYOR"

İran ile Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri arasında gayriresmi bir görüşme yapıldığını, ilişkilerimizin her zaman inişli çıkışlı olduğunu ancak bu ilişkilerin bölgesel iş birliğine doğru ilerlemesi yönünde bir iradenin bulunduğunu belirten Araqchi, şu sözleri kaydetti:

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, son yıllarda Tahran'la siyasi yakınlaşma yaşıyor ve bu durum bölgesel gerginliğin azalmasına yardımcı olsa da ilişkiler hâlâ zorlu.