İran: Astana'da Esad gidecek demedik

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, 'Astana süreci ülkelerinin Suriye devletinin geleceğiyle ilgili karar aldığına' ilişkin haberleri reddetti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, “Astana süreci ülkelerinin Suriye devletinin geleceğiyle ilgili karar aldığına dair haberler, gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesini kullandı.

"SURİYE'NİN GELECEĞİNE HALKI KARAR VERMELİ"

Tahran yönetiminin, her zaman Suriye devleti ve milletinin yanında yer aldığını belirten Musevi, ''Suriye'nin geleceğiyle ilgili kararı, Suriye halkının vermesi gerektiğini'' kaydetti.

RUS MEDYASI YAZMIŞTI

Daha önce, Rus medyasında da ''Rusya, Türkiye ve İran'ın Beşşar Esed'i yönetimden uzaklaştırıp muhalefetin de aralarında bulunduğu bir geçiş hükümeti kurmayı planladıkları'' iddiaları yer almıştı.