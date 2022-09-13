İran: Azerbaycan - Ermenistan sınırında değişiklik kabul edilemez

Tahran, anlaşmazlıkların çözümü için her türlü imkanı sunmaya hazır olduğunu belirtti. Açıklamada, iki ülke arasındaki sınırlardan da söz edildi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalara ilişkin İran'dan açıklama yapıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, çatışmalardan endişe duyduklarını söyledi.

"Sınır değişikliği kabul edilemez"

Açıklamasında Kenani, Azerbaycan-Ermenistan sınırlarında herhangi bir değişikliğin İran tarafından "kabul edilemez" olduğunu ifade etti.

Kenani, Tahran yönetiminin konuyla ilgili gelişmeleri yakından izlediğini dile getirdi.

Tahran: Her türlü imkanı sağlamaya hazırız

İranlı Sözcü ayrıca, iki ülkenin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve sorunların barışçıl yollarla uluslararası hukuka göre çözülmesi gerektiğine değindi.

AA'nın haberine göre, Nasır Kenani, ülkesinin iki komşu arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için her türlü imkanı sağlamaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.