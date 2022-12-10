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    İran, Çin ve Suudi Arabistan'ın ortak açıklamasına tepki gösterdi

    Tahran yönetimi, iki ülkenin açıklamasına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cemşidi, "Suudiler, ABD ile birlikte Suriye'de DEAŞ ve El Kaide'yi destekledi" dedi.
    • 10.12.2022 - 15:00
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    İran, Çin ve Suudi Arabistan'ın ortak açıklamasına tepki gösterdi

    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Suudi Arabistan'ı ziyareti sırasında iki ülke ortak açıklamaya imza attı.

    Açıklamada, İran'a yönelik ifadeler Tahran yönetiminin tepkisini çekti.

    İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cemşidi, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Şi'nin, ülkesine yönelik suçlamasına yanıt verdi.

    İran'dan Çin'e tepki

    Suudi Arabistan'ı ABD ile birlikte bölgede terörü desteklemekle suçlayan Cemşidi, şöyle dedi:

    "Pekin'deki meslektaşlarıma bir hatırlatma: Suudiler, ABD ile birlikte Suriye'de DEAŞ ve El Kaide'yi destekleyip Yemen'e gaddarca davranırken İran bölgesel istikrar ve güvenliği yeniden sağlamak ve güvensizliğin hem Doğu'ya hem de Batı'ya yayılmasını önlemek için terörist gruplarla savaştı."

    İran, Çin ve Suudi Arabistan ın ortak açıklamasına tepki gösterdi #1

    İki ülkeden Tahran'a mesaj: Diğer ülkelerin iç işlerine karışma

    AA'nın haberine göre, Çin Devlet Başkanı Şi'nin Suudi Arabistan ziyareti sırasında iki ülke ortak bir açıklama yayınlamış ve açıklamanın bir bölümünde İran'a "diğer ülkelerin iç işlerine karışmaması" çağrısında bulunulmuştu.

    Açıklamada, "İran'ın iyi komşuluk ilkesine saygı göstermesinin önemi" de vurgulanırken, iki ülkenin ayrıca "İran'ın nükleer programının barışçıl doğasından emin olmak için iş birliğini güçlendirme ihtiyacı" konusunda anlaştığı ifade edilmişti.


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