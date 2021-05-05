İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: ABD yaptırımları kalkacak

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının kısa zaman içerisinde kaldırılacağını söyleyen Ruhani, “Müzakereler kısa zamanda sonlanacak” ifadelerini kullandı.

İran’a uygulanan yaptırımların kaldırılmasına ilişkin süreç devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran’da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, ABD yaptırımları ve Viyana görüşmelerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Ruhani, Viyana’da 4+1 ülkeleri (Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve İran) ile nükleer anlaşmaya geri dönüş için yapılan müzakerelerin doğru rotada ilerlediğini ifade etti.

“KISA ZAMANDA SONLANACAK”

Ruhani, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının kısa sürede kalkacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Müzakere heyetimizin Viyana’da yaptığı görüşmeler büyük ve önemli bir işti. Eğer karşı taraf, hukuka ve yasalara yeniden bağlı kalırsa bu müzakereler kısa zamanda sonlanacak. Müzakereler doğru bir rotada ilerliyor.





“HÜKÜMETİMİZİN SON KAZANIMIDIR”

Cumhurbaşkanı olarak halka yaptırım siyasetinin sona erdiğini duyuruyorum. Eğer içeride birliği sağlayabilirsek yaptırımların kısa sürede kalkacağını göreceğiz. Bu sabrı ve direnmeyi seçen milletin ve artık son döneminde olan hükümetimizin kazanımıdır."

“SİYONİSTLER BU KONUDA FARKLI DÜŞÜNEBİLİR”

Ruhani, ABD’nin nükleer anlaşmaya dönmek zorunda olduğunu, tüm dünyanın bölgede istihbarat ve güvenlik için anlaşmak istediğini ifade ederek şu sözleri kaydetti:

“Siyonistler bu konuda farklı düşünebilir ve bunun hiçbir önemi de yok. Tüm dünya nükleer anlaşmanın yeniden hayat bulmasını istiyor. Biz de nükleer anlaşmadan azına razı değiliz. Anlaşma aynı şekilde uygulanmalı.”