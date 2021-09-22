İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi: ABD demokrasi için engeldir

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na video konferans yoluyla katılan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "ABD demokrasinin tesisi için en büyük engeldir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, BM Genel Kurulu'nda video konferans ile açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, konuşmasında, ABD'nin güvenilmez bir devlet olduğunu belirterek, "ABD halkının kongre binasına yönelik saldırısı, ABD uçaklarından aşağıya düşen Afganların görüntüleri, ABD'nin ne kadar güvenilmez bir ülke olduğunun ispatıdır. Batılı ülkelerin ve ABD'nin kendi politikalarını diğer milletlere dayatma dönemi artık bitmiştir" ifadelerini kullandı.

"ABD, YAPTIRIMLARI SAVAŞ ARACI OLARAK KULLANIYOR"

ABD'nin yaptırımları bir savaş aracı olarak kullandığını bildiren Reisi, "ABD, kendi yaşam şeklini değiştirmesi gerekirken, dünyaya karşı savaş şeklini değiştirdi. ABD, yaptırım uygulamayı yeni savaş aracı olarak kullanıyor. Bu baskı ve savaş metodu başarısız olmuştur" diye konuştu.

"ABD DEMOKRASİNİN TESİSİ İÇİN ENGELDİR"

ABD'nin Irak ve Suriye'deki varlığının bölge güvenliğine tehdit oluşturduğunu ve bölgede demokrasinin tesisi için en büyük engel olduğunu aktaran Reisi, ABD'nin bölgeden çıkartılması gerektiğini kaydetti. Reisi, "ABD, Irak ve Suriye'den çıkmayacak, aksine çıkartılacaktır. ABD'nin dünyada birinci olduğu veya eski gücüne dönüp dönmediğinin hiçbir önemi ve manası yok. Aklı başında olan karar alıcılar, kendilerine güvenen milletlerin büyük devletlerden daha güçlü olduklarını göreceklerdir" ifadelerini kullandı.