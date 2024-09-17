İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye dostumuz ve kardeşimizdir İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkiye ile komşuluk ilişkisinden öte akrabalık ilişkilerine sahip olduklarını, Türkiye ve İslam ülkeleriyle ilişkilerinden çok umutlu olduğunu belirtti.

AA & Ensonhaber

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, göreve geldikten sonra başkent Tahran’da düzenlediği ilk basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Pezeşkiyan, İran’ın Mali Eylem Görev Gücü'ne (FATF) üyelik yasasıyla ilgili bir soruya,

Yaptırımların kaldırılması için FATF sorununu çözmekten başka bir yolumuz yok. Eğer mümkün olursa, FATF meselesini yeniden gündeme getirmek için mutlaka Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi’ne bu konuda bir mektup yazacağım

dedi.

Yaptırımlarla ilgili başka bir soruya da değinen Pezeşkiyan, “FATF konusunu da nükleer anlaşma dahil olmak üzere dünya ile olan ilişkilerimizi çözmek zorundayız. Ülkemizde istihdam ve yatırım fırsatları yaratılmalı” diye konuştu.

"YEMEN'E FÜZE GÖNDERMEDİK"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın Yemen'deki Husilere füze gönderip göndermediğiyle ilgili soruya sert bir yanıt verdi:

İsrail, dünyanın gözü önünde soykırım yaparken kimse buna ses çıkarmıyor. Batı, İsrail’in güvenliği konusunda kaygılı ama neden Gazze ve Filistin için aynı endişeyi göstermiyor? Evet, füze gücümüz var, ancak Yemen’e füze göndermiyoruz. Yemen, savaş başlamadan önce roket yapma teknolojisini öğrenmiş ve üretmeye başlamıştı.

Pezeşkiyan ayrıca İran'ın, Suudi Arabistan, Mısır ve Ürdün gibi Arap ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmeye çalışacağını belirtti. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın Tahran’a olası ziyareti hakkında da, "Bizi birbirimize yaklaştıracak her türlü girişimi kişisel olarak memnuniyetle karşılarım" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLE İNANÇLARIMIZ VE KÜLTÜRÜMÜZ İÇ İÇE"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkiye-İran ilişkilerine dair AA muhabirinin sorusunu yanıtlayarak,

Türkiye bizim dostumuz, kardeşimizdir. Sadece komşu değil, derin akrabalık bağlarımız var. Bir sınır çizilmiş olabilir, ama bu sınırın her iki tarafı da bir bütündür. İnançlarımız, kültürümüz birbirine sıkı sıkıya bağlı. Türkiye ile ilişkilerimizi kesinlikle güçlendirmemiz gerekiyor

dedi.

Pezeşkiyan, önceki hükümetin komşularla iyi ilişkileri esas alan politikasını sürdüreceklerini vurgulayarak, Türkiye ile İran arasında hedeflenen 30 milyar dolarlık dış ticaret hacmi için planlarını açıkladı. Ortak yatırımların önemine değinen Pezeşkiyan,

Türkiye ve İran’ın sadece bu iki ülke içinde değil, Pakistan, Afganistan ve diğer bölge ülkelerinde de ortak yatırımlar yapmasını arzuluyoruz. Türkiye’ye rahatlıkla gelebileceğimiz, sizlerin de İran üzerinden Türkmenistan, Pakistan ve Afganistan’a kolayca seyahat edebileceğiniz bir ulaşım ağı oluşturabiliriz

ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ KESİNLİKLE ZİYARET EDECEĞİM"

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkiye'yi yakın zamanda ziyaret etmeyi planladığını belirterek,

Kesinlikle Türkiye'ye gideceğiz. Siyasetçiler, akademisyenler ve yatırımcıları da bu ziyaret için davet edeceğiz. Türkiye ve diğer İslam ülkeleriyle ilişkilerimiz konusunda oldukça umutluyuz

dedi.

"ABD, BİZE DÜŞMAN OLMADIĞINI KANITLAMALI"

Konuşmasının bir bölümünde İran’ın Rusya ve Çin ile stratejik ilişkilere sahip olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, ABD Başkanı ile olası bir görüşme hakkında gelen soruya, "Amerikalılar bize düşman olmadıklarını kanıtlamalı. Biz onların çevresine askeri üsler kurmadık ya da ambargo uygulamadık" şeklinde yanıt vererek, uygun şartlar oluştuğunda ABD ile diyaloğa açık olduğunu ifade etti.

İrşat devriyeleri ile ilgili bir soruya ise Pezeşkiyan, program alanına gelirken ahlak polisinden kaçınmaya çalışan bir kadın muhabirin durumuna değinerek, "İrşat devriyesi hâlâ size rahatsızlık mı veriyor? Bu yapılmaması gereken bir şey. Kimseyi rahatsız etmemeleri için bu konunun takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.