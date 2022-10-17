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    İran Cumhurbaşkanı Reisi: ABD Başkanı kaos ve terörü kışkırtıyor

    İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD Başkanı Joe Biden’ın İran’daki gösterilere ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.
    • 17.10.2022 - 07:40
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    İran Cumhurbaşkanı Reisi: ABD Başkanı kaos ve terörü kışkırtıyor

    İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, başkent Tahran’da Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu. Reisi, ABD’nin İran’daki gösterilere destek verdiğini ve bu şekilde İranlıları umutsuzluğa ve kaosa mahkum etmeye çalıştığını söyledi. ABD’yi “büyük şeytan” olarak adlandıran Reisi, bölgede gerçekleşen terör, kaos ve sabotajların ABD yönetimi tarafından desteklendiğini belirtti.

    "Filistin'in ve ABD'nin işgali, 'büyük şeytanın' icraatlarından"

    Reisi, “Filistin’i işgal eden Siyonist İsrail rejiminin 70 yıldan fazladır ABD tarafından desteklenmesi ve yine Afganistan’ın ABD tarafından işgali bu büyük şeytanın icraatlarından bazılarıdır” dedi.

    İran Cumhurbaşkanı Reisi: ABD Başkanı kaos ve terörü kışkırtıyor #1

    "ABD Başkanı, diğer ülkelerde kaos ve terörü kışkırtıyor"

    İHA'nın aktardığına göre; Reisi, ABD Başkanı Joe Biden’ın İran’daki gösterilere ilişkin açıklamasına tepki göstererek, “ABD Başkanı yaptığı açıklamalar ile diğer ülkelerde kaos ve terörü kışkırtıyor” ifadelerini kullandı. ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü operasyon ve saldırıları iyi bildiklerini kaydeden Reisi, İran aleyhinde yürütülen algının başarısız olacağını ve hedeflerine ulaşamayacaklarını söyledi.


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