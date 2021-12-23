İran Cumhurbaşkanı Reisi: ABD'yi Irak halkı çıkardı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD'nin Irak'tan çıkışının buradaki halkın direnişiyle gerçekleştiğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Reisi, Tahran'a resmi ziyarette bulunan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i kabulünde değerlendirmelerde bulundu.

"IRAK HALKI DİRENDİ, ABD ÇEKİLDİ"

Irak'ın güvenliği ve istikrarını desteklediklerini yineleyen Reisi, "ABD'nin Irak'tan çıkışı Irak halkının direnişinin sonucudur." dedi.

"IRAK'TA GÜÇLÜ BİR HÜKÜMET İSTİYORUZ"

Irak'taki seçimlerin gerçekleşmesinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Reisi, "İran, Irak'ta güçlü bir hükümetin kurulmasını destekliyor. Demokratik her sistemde seçimlere itiraz olabilir. Önemli olan itirazların ve onların değerlendirilmesinin yasal süreç içinde işlemesidir." ifadelerini kullandı.

IRAK'A TEŞEKKÜR

Reisi, İran'ın Yemen'de Husilerin kontrolündeki Sana'ya büyükelçi olarak atadığı ve koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Hasan İrlu'nun nakledilmesinde verdiği destek nedeniyle Irak'a teşekkür etti.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin bugün geldiği Tahran'da ayrıca İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşmüştü.