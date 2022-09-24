İran Cumhurbaşkanı Reisi: Düşmanlar kaos çıkarmak istiyor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "Düşmanlar kaos çıkarmak istiyor. Hiçbir koşulda halkın güvenlik ve huzurunun tehlikeye atılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

İran’ın başkenti Tahran’da, 13 Eylül’de ahlak polisi tarafından başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini, 16 Eylül'de hayatını kaybetti.

Ülkede o günden bu yana "ahlak polisi" ve "zorunlu başörtüsü" uygulamasına karşı protestolar başladı.

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Hükümet yanlısı prtestolar da başladı

Protestoların 7. gününde bu kez de ülke genelinde cuma namazı sonrası binlerce kişi bir araya geldi ve bu kez hükümete destek gösterileri gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Reisi'den itidal çağrısı

İHA'nın haberine göre; İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, New York'ta düzenlenen 77. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dönüşü, Tahran’daki Mehrabad Havalimanı’nda ülke geneline yayılan protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Halkın huzurunun tehlikeye atılmasına izin vermeyeceğiz"

Reisi, halkın sesine her zaman kulak verdiklerini belirterek, "Düşmanlar ülkemizde kaos çıkarmak istiyorlar. Halkımızın taleplerini ve protestoları işitiyoruz ancak kimsenin kaos yükünün altına girmesine izin vermeyiz. Hiçbir alanda ve hiçbir koşulda halkın güvenlik ve huzurunun tehlikeye atılmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.