Petrol
86.65
-4.21%
Euro
17.8436
-1.10%
Dolar
18.414
0.52%
Altın
973.28
-1.08%
Borsa
3282
-0.41%
Bitcoin
354.075
-1.18%
BTXN Coin
8.18
0.24%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 12 C

    İran Cumhurbaşkanı Reisi: Düşmanlar kaos çıkarmak istiyor

    İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "Düşmanlar kaos çıkarmak istiyor. Hiçbir koşulda halkın güvenlik ve huzurunun tehlikeye atılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.
    • 24.09.2022 - 07:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İran Cumhurbaşkanı Reisi: Düşmanlar kaos çıkarmak istiyor

    İran’ın başkenti Tahran’da, 13 Eylül’de ahlak polisi tarafından başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini, 16 Eylül'de hayatını kaybetti.

    Ülkede o günden bu yana "ahlak polisi" ve "zorunlu başörtüsü" uygulamasına karşı protestolar başladı.

    İran'da Mahsa Emini'nin ardından başlayan gösteriler şiddetlendi ViDEO

    Hükümet yanlısı prtestolar da başladı

    Protestoların 7. gününde bu kez de ülke genelinde cuma namazı sonrası binlerce kişi bir araya geldi ve bu kez hükümete destek gösterileri gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanı Reisi'den itidal çağrısı

    İHA'nın haberine göre; İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, New York'ta düzenlenen 77. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dönüşü, Tahran’daki Mehrabad Havalimanı’nda ülke geneline yayılan protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu.

    İran Cumhurbaşkanı Reisi: Düşmanlar kaos çıkarmak istiyor #1

    "Halkın huzurunun tehlikeye atılmasına izin vermeyeceğiz"

    Reisi, halkın sesine her zaman kulak verdiklerini belirterek, "Düşmanlar ülkemizde kaos çıkarmak istiyorlar. Halkımızın taleplerini ve protestoları işitiyoruz ancak kimsenin kaos yükünün altına girmesine izin vermeyiz. Hiçbir alanda ve hiçbir koşulda halkın güvenlik ve huzurunun tehlikeye atılmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

    İran Cumhurbaşkanı Reisi: Düşmanlar kaos çıkarmak istiyor #2

    İran Cumhurbaşkanı Reisi: Düşmanlar kaos çıkarmak istiyor #3


    Bursa'da küle dönen aracın içinden son anda çıktı
    3. Sayfa

    Bursa'da küle dönen aracın içinden son anda çıktı

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Psikanalizin babası Sigmund Freud'un ölüm yıl dönümü
    Kültür Sanat

    Psikanalizin babası Sigmund Freud'un ölüm yıl dönümü

    Görüş Bildir