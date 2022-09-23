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    İran Cumhurbaşkanı Reisi, Mahsa Amini'nin ölümünün ardından eylemlere karşı uyardı

    İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi dün ahlak polisinin gözetiminde hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan gösterilere katılan eylemcileri uyardı.
    • 23.09.2022 - 09:07
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    İran Cumhurbaşkanı Reisi, Mahsa Amini'nin ölümünün ardından eylemlere karşı uyardı

    New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sırasında düzenlenen basın toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, geçen hafta "uygunsuz kıyafet" gerekçesiyle tutuklanmasının ardından polis gözetiminde hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ölümüne dair inceleme talimatı verdiğini ifade etti.

    İran'ın Kürdistan bölgesinden olan 22 yaşındaki Mahsa Amini, geçen hafta Tahran'da ahlak polisleri tarafından tutuklanmasının ardından komaya girerek hayatını kaybetmişti.

    Eylemler başlamıştı

    Ölümün ardından başkent Tahran dahil olmak üzere ülke çapında eylemler başlamıştı.

    İran Cumhurbaşkanı Reisi, Mahsa Amini nin ölümünün ardından eylemlere karşı uyardı #1

    "İran'da ifade özgürlüğü var"

    İran'da 2019'dan bu yana görülen en büyük protestolar ile karşı karşıya kalan Reisi, "İran'da ifade özgürlüğü var... ancak kaosa yol açacak eylemler kabul edilemez." dedi.

    Gösterilerde baş örtülerini sallayan ve yakan kadınlar ön plana çıkarken, bazıları da ruhani liderlere doğrudan meydan okuyarak saçlarını kestiler.

    İran Cumhurbaşkanı Reisi, Mahsa Amini nin ölümünün ardından eylemlere karşı uyardı #2

    İran Cumhurbaşkanı Reisi, Mahsa Amini nin ölümünün ardından eylemlere karşı uyardı #3


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