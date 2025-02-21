İran Devrim Muhafızları: İsrail doğru zamanda yok edilecek

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İran, İsrail'e yönelik asker faaliyetlerini sürdürüyor.

2024’te İsrail’e yönelik iki büyük füze saldırısı gerçekleştiren İran, bu kez daha büyük bir operasyonla Tel Aviv ve Hayfa’yı hedef almayı planlıyor.

Devrim Muhafızları komutanı General Ebrahim Cabbari, "Peygamber Muhammed'in Gücü Büyük Tatbikatı" adlı askeri operasyon sırasında önemli açıklamalarda bulundu.

"İSRAİL'İ YOK ETMEYİ HEDEFLİYORUZ"

2024 yılı, İran için önemli zorluklarla geçti. Daha önce İsrail'e yönelik gerçekleştirilen iki büyük füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı sınırlı başarı sağladı.

İsrail hava savunma sistemleri, ABD ve diğer müttefiklerin desteğiyle, büyük çoğunluğu engelledi ve önemli bir hasarın önüne geçti. Ancak General Cabbari, İran'ın güç gösterisi yapmayı sürdürdüğünü ve "Gerçek Vaat 3" operasyonunun İsrail’i yok etmeyi hedeflediğini vurguladı.

Cabbari,"İsrail, doğru zamanda yapılacak büyük bir saldırıyla yok edilecek." açıklamasında bulundu.

HAMANEY FÜZE MENZİLLERİNİN ARTIRILMASI TALİMATINI VERDİ

Cabbari, "Amerika Birleşik Devletleri, Yemen’e karşı hiçbir şey yapamaz." diyerek, Lübnan, Irak ve Filistin’deki direniş cephelerinin en yüksek derecede hazırlıklı olduğuna vurgu yaptı.

Ayrıca İran’ın en yüksek lideri Ali Hamaney'in, füze menzillerinin artırılması talimatı verdiğini belirtti.

İRAN VE 2024 BİLANÇOSU

2024 yılı boyunca, İran ciddi bölgesel yenilgilerle karşı karşıya kaldı.

İsrail'in gerçekleştirdiği operasyonlar, Lübnan’da Hizbullah’ı zayıflattı.

Ekim ayında ise İsrail hava saldırısı, İran’ın Rusya’dan aldığı hava savunma sistemine ciddi bir darbe indirdi.

Donald Trump’ın ABD başkanlığı döneminden sonra Tahran, giderek artan güvenlik endişeleriyle karşı karşıya kaldı ve sürekli uyarılarda bulundu.

Şimdi ise İran yönetimi, nükleer silahlara ağırlık vermeleri nedeniyle İsrail ve ABD tarafıdan ciddi saldırı tehlikeleriyle karşı karşıya.