İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Albay Hassan Sayad Khodayari, başkent Tahran'da uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi.

İran’ın başkenti Tahran’da Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Albay Hasan Sayad Khodayari, evinin yakınlarında uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

Motosikletli iki saldırgan tarafından aracında öldürüldü

İHA'nın haberine göre; Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, suikastın motosikletli iki saldırgan tarafından işlendiği açıklanırken, Albay Khodayari’nin aracının içerisindeyken açılan ateş sonucu 5 kurşundan birinin kafasına isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Suriye iç savaşında görev aldı

İranlı Albay Khodayari, Suriye iç savaşında “Türbe Koruyucusu” unvanıyla görev yapmaktaydı.

İran Devrim Muhafızları komutanına suikast - VİDEO