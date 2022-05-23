- Haberler
- Dünya Haberleri
- İran Devrim Muhafızları komutanına suikast
İran Devrim Muhafızları komutanına suikast
İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Albay Hassan Sayad Khodayari, başkent Tahran'da uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi.
- 23.05.2022 - 00:27
İran’ın başkenti Tahran’da Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Albay Hasan Sayad Khodayari, evinin yakınlarında uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.
Motosikletli iki saldırgan tarafından aracında öldürüldü
İHA'nın haberine göre; Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, suikastın motosikletli iki saldırgan tarafından işlendiği açıklanırken, Albay Khodayari’nin aracının içerisindeyken açılan ateş sonucu 5 kurşundan birinin kafasına isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Suriye iç savaşında görev aldı
İranlı Albay Khodayari, Suriye iç savaşında “Türbe Koruyucusu” unvanıyla görev yapmaktaydı.
İran Devrim Muhafızları komutanına suikast - VİDEO