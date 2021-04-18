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    İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı Hicazi hayatını kaybetti

    İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı General Muhammed Hüseyin Zade Hicazi’nin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği duyurdu.
    • İHA
    • 18.04.2021 - 22:31
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    İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı Hicazi hayatını kaybetti

    İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı General Muhammed Hüseyin Zade Hicazi’nin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

    LÜBNAN SORUMLUSUYDU

    ABD’nin yaptırım listesinde de yer alan General Hicazi, İran Silahlı Kuvvetleri, Devrim Muhafızları ve Besic teşkilatında önemli görevlerde bulunmuştu.

    General Hicazi, İran Devrim Muhafızları Ordusunun Lübnan sorumlusu olarak biliniyordu.

    İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı Hicazi hayatını kaybetti #1

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