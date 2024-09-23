İran Devrim Muhafızları Ordusu iletişim cihazlarına yasak getirdi Lübnan'da çağrı cihazı ve telsizlere yönelik gerçekleşen siber saldırılar sonrası olası tehditleri gözden geçiren Devrim Muhafızları Ordusu'nun iletişim cihazlarının kullanımını yasakladığı ileri sürüldü.

İHA

İran ve Hizbullah güçleri arasında çağrı cihazlarının ve telsizlerin patlatılması sonucu başlayan çatışmalar şiddetini sürdürüyor.

İsrail hükümetinin Orta Doğu topraklarını gasbetmek için ne kadar ileri gidebileceğini gösteren saldırılarından ardından, İran'da olası saldırı ihtimaline ilişkin hareketlilik başladı.

İRAN'DA İLETİŞİM CİHAZLARI YASAKLANDI

İngiliz haber ajansı Reuters'e konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen iki üst düzey İranlı güvenlik yetkilisi, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a ait çağrı cihazları ve telsizleri hedef alan saldırılarının ardından Devrim Muhafızları Ordusu’nun, haberleşme ve iletişim ağını tekrar incelediğini ve iletişim cihazlarını kullanmayı yasakladığını belirtti.

Devrim Muhafızları Ordusu’nun teyakkuz halinde olduğu belirtilen haberde, ordunun kullandığı iletişim araçlarının çoğunun ya el yapımı ya da Çin ile Rusya'dan ülkeye getirtildiği kaydedildi.

"BENZER DURUMUN YAŞANMAMASI İÇİN ÖNLEM ALINIYOR"

İranlı güvenlik kaynağı, Devrim Muhafızları'nın an itibariyle şifreli mesajlaşma yoluyla haberleştiğini belirterek, "İsrail'in ilk saldırıda hedef aldığı bazı çağrı cihazları Tahran'a getirildi. Burada İranlı teknik ekipler tarafından cihazlar inceleniyor. Benzer bir durumun İran'da yaşanmaması için önlemler alınıyor.” dedi.

Diğer yetkili ise Tahran'ın temel endişesinin özellikle yer altında bulunan nükleer tesisler ve füze programına yönelik olabilecek sabotajları engellemek olduğunu aktardı.

İRAN'DA YERLİ ÜRETİM KABLOSUZ TELSİZLER KULLANILIYOR

İranlı resmi makamlardan henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. Öte yandan İran silahlı kuvvetleri haberleşmek için daha çok kendi üretimi olan kablosuz telsizleri kullanıyor.

İsrail'in Lübnan'da hedef aldığı ve Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları, İran ordusunun envanterinde bulunmuyor.

İran silahlı kuvvetleri, Batılı ülkelerin yaptırımları sonucu istediği teknolojiyi ülkeye ithal edememesi ve askeri teknolojide dışarıya bağımlı olmamak adına haberleşme ağını kendi savunma sanayisinde ürettiği kablosuz telsizler ile sağlıyor.

Buna rağmen son yıllarda İran ordusunun Rusya ve Çin'den iletişim cihazları aldığı belirtiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)