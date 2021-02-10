İran Dışişleri Bakanı Zarif: Yaptırımlar kalkmaz ise nükleer faaliyetlerimizi genişleteceğiz

Biden yönetiminin ve Avrupa'nın mevcut yaptırımları kaldırmaması durumunda nükleer programlarını genişleteceklerini duyuran Zarif, fırsat penceresinin kapanmak üzere olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD ve Avrupa'nın yaptırımları kaldıracak adımlar atmaması halinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerinin nükleer tesislerdeki denetimlerini azaltmak dahil olmak üzere nükleer programı genişletecek adımlar atacaklarını söyledi.

Zarif, İran devriminin 42'nci yıl dönümü münasebetiyle yayınladığı açıklamada, ABD ve komşu ülkelerle ilişkiler ve ülkesinin nükleer programı konularına da yer verdi.

"FIRSAT PENCERESİ KAPANIYOR"

ABD yönetimine nükleer anlaşmaya dönerek yaptırımları kaldırması çağrısını yineleyen Zarif, "Washington'daki yeni yönetimle yeni bir yaklaşım deneme fırsatı var ancak mevcut pencere hızla kapanıyor." ifadelerini kullandı.

YENİ ADIMLAR ATILABİLİR

Ayrıca, ABD ve Avrupa'nın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmemesi halinde yakında nükleer alanda yeni adımlar atacaklarını vurgulayan Zarif, "Meclisimiz tarafından kabul edilen ve nükleer programımızı genişletmek ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın müfettişleri ile iş birliğimizi azaltmak da dahil olmak üzere alınacak bu tedbirler, nükleer anlaşma kapsamındaki haklarımızla da uyumludur. Bu adımlar yalnızca ABD yönetiminin, Trump'ın (İran'a karşı) azami başarısızlığından ders almaya karar vermesi halinde önlenebilir." değerlendirmesinde bulundu.

BÖLGE ÜLKELERİ BİRBİRİNE GÜVENMELİ

İran'ın komşularıyla her zaman iyi ilişkilerden yana olduğunu ifade eden Zarif, bölge ülkelerinin yabancı güçlere güvenmek yerine birbirlerine güvenmesi gerektiğini kaydetti.