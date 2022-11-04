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    İran Dışişleri Bakanı'ndan Biden'a: İki yüzlü tavrınızı bırakın

    İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD Başkanı Joe Biden’ın “İran’ı özgürleştireceğiz” açıklamalarına cevap verdi.
    • 04.11.2022 - 22:17
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    İran Dışişleri Bakanı'ndan Biden'a: İki yüzlü tavrınızı bırakın

    İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan sosyal medya hesabından ABD Başkanı Joe Biden’ın İran hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

    “ABD, İran'daki gösterileri tahrik ediyor"

    Emir Abdullahiyan, ABD’yi İran’daki gösterileri kışkırtmakla suçlayarak, “ABD bir yandan İran’da gösterileri tahrik ederken diğer yandan nükleer anlaşma için çalışıyor” ifadelerini kullandı.

    "İkiyüzlü tavrınızı ve IŞİD'i desteklemeyi bırakın"

    Abdullahiyan, ABD Başkanı Biden’ın “İran’ı özgürleştireceğiz” açıklamasına tepki göstererek, “İkiyüzlü tavrınızı ve IŞİD'i desteklemeyi bırakın" dedi.

    İran Dışişleri Bakanı ndan Biden a: İki yüzlü tavrınızı bırakın #1

    "İran'ı özgürleştireceğiz"

    İHA'nın haberine göre ABD Başkanı Joe Biden, Kaliforniya'da düzenlenen Demokrat Parti etkinliğinde yaptığı konuşmada, destekçilerinin cep telefonlarını kaldırarak "Özgür İran" mesajı göstermesi üzerine, "Endişelenmeyin, İran'ı özgürleştireceğiz. Onlar çok yakında kendilerini özgürleştirecek" ifadelerini kullanmıştı.

    İran Dışişleri Bakanı ndan Biden a: İki yüzlü tavrınızı bırakın #2


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