İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in sahra hastanesi saldırısını kınadı

İHA

İsrail, hastane ve okulları hedef almaya devam ediyor...

Son olarak, İsrail, Suriye-Lübnan sınırında bulunan İran Kızılayı’na (IRCS) ait sahra hastanesine yönelik hava saldırısı düzenledi.

İran hükümeti, saldırıya yönelik tepkisini ortaya koydu.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakayi saldırıyı “savaş” suçu olarak niteleyerek İsrail’i kınadı.

Bilinen tüm uluslararası insani yasa ve yönetmeliklere göre hastanelerin hedef alınmasının yasak olduğunu hatırlatan Bakayi, "İşgalci rejimin Gazze, Lübnan ve Suriye'deki hastane ve tıbbi merkezlere yönelik tekrarlanan saldırıları, Siyonist rejimin tüm uluslararası norm ve standartlara karşı isyanının açık bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve diğer ilgili uluslararası insan hakları örgütlerinin İsrail’e net şekilde tepki göstermesi gerektiğini vurgulayan Bakayi, uluslararası toplumu yerlerinden edilen yüz binlerce Lübnanlı mülteciye yardım için harekete geçme çağrısı yaptı.

"SAĞLIK EKİPMANLARI VE MALZEMELERİ İMHA EDİLDİ"

İran Kızılayı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının yoğunlaşmasının ardından 4 Ekim'de Lübnan-Suriye sınırına bir sahra hastanesi kurmuştu.

İsrail saldırılarında yaralanan Lübnanlılara sağlık hizmeti sunmak amacıyla kurulan hastanenin son olarak İsrail tarafından vurulduğu ve tamamen kullanılamaz hale geldiği açıklanmıştı.

İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, saldırıda can kaybı olmadığını belirterek, "Tüm sağlık ekibimiz güvende ancak hastanenin ambulansları, sağlık ekipmanları ve malzemeleri imha edildi" ifadesinde bulunmuştu.