İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade: Yaptırımların aşamalı kaldırılması kabul edilemez

Açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade, nükleer anlaşma koşullarına dönülmesinde, yaptırımların aşamalı olarak kaldırılmasının kabul edilmeyeceğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İran’ın İngilizce yayın yapan Press TV’de ABD yaptırımlarının kaldırılması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak bilinen nükleer anlaşmaya dönüş ihtimali ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Hatibzade, yaptırımların adım adım kaldırılmasının İran tarafından kabul edilemeyeceğini söyledi.

İRAN’IN NET POLİTİKASI

İran'ın taahhütlerine dönmesi için tüm yaptırımların lağvedilmesi gerektiğini, tüm yaptırımların kaldırılmasının İran'ın 'net politikası' olduğunu vurguladı.

Ayrıca yaptırımların lağvedilmesinin İran tarafından doğrulmaya tabi tutulacağını söyledi.

“AŞAMALI PLAN DİKKATE ALINMAYACAK”

Hatibzade bu kapsamda, "Birçok defa açıkça belirtildiği gibi, aşama içeren hiçbir plan dikkate alınmayacak." ifadelerini kullandı.

“YAPTIRIMLAR KALDIRILIP DOĞRULAMA YAPILMADAN DÖNÜŞ YOK”

İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerine dönmesinin, tüm yaptırımların kaldırılması ve söz konusu doğrulamanın yapılmasının ardından geleceğinin altını çizdi.

“ABD İLE TOPLANTI YAPMAYACAĞIZ”

AB, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere ile İranlı üst düzey yetkililer ile 6 Nisan Salı günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya gelerek İran'a yönelik ambargonun kaldırılması ve 'anlaşmanın tam olarak uygulanması' konusunu ele alacağının açıklanmasına rağmen, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price Viyana'daki toplantıda İran'la doğrudan görüşme beklemediklerini ancak buna hazır olduklarını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise Viyana'da "ABD ile toplantı yapmayacağız." açıklaması yaptı.