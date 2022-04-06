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    İran: Enerjide 16,5 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladık

    Son 8 ayda enerji alanında yerli ve yabancı şirketlerle 16,5 milyar dolarlık onlarca anlaşma imzaladıklarını söyleyen Petrol Bakanı Uci, şirketlerin adlarını vermedi.
    • AA & Ensonhaber
    • 06.04.2022 - 17:07
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 17:17
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    İran: Enerjide 16,5 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladık

    İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Petrol Bakanı Cevad Uci, enerji alanındaki yatırım ve projelerine dair verdiği bilgilerde, son 8 ayda yerli ve yabancı şirketlerle 16,5 milyar dolarlık onlarca anlaşma imzaladıklarını söyledi.

    Ağustos 2021'de göreve gelen mevcut hükümet döneminde enerji sektöründe önemli yatırımlar almayı başardıklarını ifade eden Bakan Uci, "Ortak petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesi gibi projelerde yerli ve yabancı şirketlerle 16,5 milyar dolarlık 55'ten fazla anlaşma imzaladık." ifadelerini kullandı.

    “Şirketlerin isimlerini açıklamak yaptırımların önünü açar”

    Uci, "Şüphesiz bundan sonra tüm petrol sözleşmelerinde prosedürümüz bu olacak. Sözleşmelerin detaylarının ve şirket isimlerinin hiçbir şekilde yayımlanmasını beklemeyin. Şirketlerin isimlerini açıklamak yaptırımların önünü açar ve bir fayda getirmez." dedi.

    İran: Enerjide 16,5 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladık #1

    Yatırımlar, Fransız şirketinin yatırımlarından daha fazla

    Uci, söz konusu yatırımların, ABD'nin tek taraflı yaptırımları sonrasında İran'daki enerji projelerindeki faaliyetlerini durduran Fransız Total şirketinin yatırımlarından birkaç kat daha fazla olduğunu iddia etti.


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