İran Genelkurmay Sözcüsü: İsrail'i yok etmek en büyük hedefimiz

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) açıklamalarda bulundu.

Şikarçi, İsrail ile Tahran arasındaki gerilime ilişkin konuştu.

"EN BÜYÜK AMACIMIZ"

Şikarçi, "İsrail'i yok etmek en büyük hedefimiz ve bu amaçtan geri adım atmadık." dedi.

"REJİMİN PARÇALARI"

Şikarçi ayrıca, "İsrail'e destek veren Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkeler bu rejimin bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.