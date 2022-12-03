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    İran, gösterilerde 200'den fazla kişinin öldüğünü açıkladı

    İran Güvenlik Konseyi, Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar sırasında güvenlik güçlerinin de aralarında olduğu 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
    • 03.12.2022 - 14:33
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    İran, gösterilerde 200'den fazla kişinin öldüğünü açıkladı

    Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

    Resmi kaynaklardan olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyordu.

    İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik Konseyi, ülkede yaklaşık iki buçuk aydır devam eden protestolara ilişkin açıklama yayımladı.

    "Ölümü bahane olarak kullanıldı"

    Açıklamada, "Polisin doğrudan hiçbir eyleminin Mahsa Emini'nin ölümüne yol açmadığına dair Adli Tıp Kurumu, uzman doktorlar ve Emniyet Müdürlüğünün raporları olmasına rağmen genç kadının ölümünün ülkede karışıklık için bir bahane olarak kullanıldığı." öne sürüldü.

    İran, gösterilerde 200 den fazla kişinin öldüğünü açıkladı #1

    200'den fazla kişi öldü

    Protestolar sırasında güvenlik güçlerinin de aralarında olduğu 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ancak yaşamını yitiren sivillerin bazılarının "silahlı muhalif gruplar" tarafından öldürüldüğü ileri sürüldü.

    Açıklamada ayrıca Mahsa Emini'nin 16 Eylül'deki ölümünün ardından başlayan gösterilerde hükümet, kamu ve özel mülklere yönelik saldırılarda trilyonlarca tümen maddi zarar oluştuğu bilgisi verildi.

    İran, gösterilerde 200 den fazla kişinin öldüğünü açıkladı #2

    Devrim Muhafızları komutanı, gösterilerdeki ölü sayısının 300'ü aştığını açıklamıştı

    Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, 29 Kasım'daki bir konuşmasında, ülkede yaklaşık iki buçuk aydır devam eden protestolarda güvenlik güçlerinin de aralarında olduğu 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti.

    Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR) ise 29 Kasım'da yayımladığı raporda, Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 448 protestocunun öldüğünü bildirmişti.

    Ülke medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 60'dan fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

    İran, gösterilerde 200 den fazla kişinin öldüğünü açıkladı #3

    İran, gösterilerde 200 den fazla kişinin öldüğünü açıkladı #4


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