İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi’den Afgan göçmenlere ‘gelmeyin’ çağrısı

Ülkesine göç etmek isteyen Afganlara seslenen İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, “Afganistan halkından sınırlarımıza doğru gelmemelerini istiyoruz” dedi.

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, İran’ın resmi haber ajansı IRNA'ya, Afganistan'daki gelişmelerden kaynaklı yaşanan göçe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vahidi, İran’a gelmek isteyen Afganlardan, kendi ülkelerinde kalmalarını istedi.

“SINIRLARIMIZA DOĞRU GELMEMELERİNİ İSTİYORUZ”

Afganların ihtiyaçlarını bulundukları noktalarda temin edeceklerini belirten Vahidi, şu açıklamalarda bulundu:

“Sürekli olarak Afganistan halkından sınırlarımıza doğru gelmemelerini istiyoruz. Bir ihtiyaçları varsa bunu başka yollarla Afganistan'ın içinde temin edeceğiz.”





PLANA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPMADI

Vahidi, Afgan göçmenlere yardım etmek için çaba gösterdiklerini söyledi.

Ancak sınırlamalar nedeniyle İran sınırına hareket etmemeleri noktasında ikna olmalarını istediklerini söyleyen Vahidi, söz konusu yardımları ulaştırma noktasında nasıl bir plan hazırlandığına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.