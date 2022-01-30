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    Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İran Cumhurbaşkanı Reisi telefon görüşmesi gerçekleştirdi

    İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 30.01.2022 - 05:34
    • Güncelleme : 30.01.2022 - 05:42
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    Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İran Cumhurbaşkanı Reisi telefon görüşmesi gerçekleştirdi

    İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Reisi ile Macron, nükleer müzakereler, ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler, Yemen savaşı ve Lübnan'ın durumunu ele aldı.

    REİSİ'DEN YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI TEKLİFİ

    Görüşmede "İran'ın müzakere sürecinde anlaşma için ciddiyet ve iradesini ispatladığını" ifade eden Reisi, karşı tarafın atacağı adımların da yaptırımların kaldırılması, bunun doğrulanabilir olması ve garanti verilmesi konularını içermesi gerektiğini söyledi.

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İran Cumhurbaşkanı Reisi telefon görüşmesi gerçekleştirdi #1

    "WASHINGTON SORUN OLUŞTURAN ADIMLAR ATIYOR"

    Açıklamada, Macron'un nükleer anlaşma ile ilgili olarak "İran'ın ABD'ye güvenmeme konusunda haklı olduğunu ve Washington'ın sorun oluşturan adımlar attığını ifade ettiği" aktarıldı.

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İran Cumhurbaşkanı Reisi telefon görüşmesi gerçekleştirdi #2


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