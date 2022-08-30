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    İran, Irak ile kara sınırlarını kapattı

    Çatışmalara işaret eden İran, kara ve hava yollarından ulaşımı durdurdu. İran vatandaşlarının ülkeye getirilmesi için olağanüstü uçuş planlanıyor.
    • 30.08.2022 - 10:28
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 10:33
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    İran, Irak ile kara sınırlarını kapattı

    Irak'ta yaşanan çatışmalar, İran'ı tedbir almaya sevk etti.

    Tahran yönetimi, Irak'a açılan tüm kara sınırlarını kapatmaya karar verirken, Bağdat'a uçuşlar da durduruldu.

    İçişleri Bakanlığı Yardımcısı Mecid Mirahmedi, Irak'taki olaylar nedeniyle açıklama yaptı.

    Sınırlardan geçişe izin verilmeyecek

    İranlıları bu ülkeye seyahatten kaçınmaya çağıran Mirahmedi, "Irak'taki istikrarsız ortam nedeniyle İran ve Irak'ın tüm kara sınırlarının kapatıldığını ve kimsenin sınırlardan geçmesine izin verilmeyeceğini vurguluyorum." dedi.

    Söz konusu karar, milyonlarca İranlının Erbain törenleri için Irak'ın Kerbela ve Necef kentlerini ziyaret etmeye hazırlandığı sırada geldi.

    Uçuşlar iptal edildi

    Öte yandan başkent Tahran'daki Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı Yetkilisi Said Çelenderi, Bağdat'a uçuşların ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

    Yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan İran Havacılık Kurumu Sözcüsü Mir Ekber Rezevi de Erbain törenleri için Necef'te bulunan İran vatandaşlarını ülkeye getirmek için Necef şehrine olağanüstü bir uçuş planı yaptıklarını söyledi.

    İran, Irak ile kara sınırlarını kapattı #1

    Sadr'ın siyasetten çekilme kararı

    Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "siyasetten tamamen çekildiğini" duyurmuştu.

    AA'nın haberine göre, Sadr destekçisi bir grup da başkentte hükümet binaları ile yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan Hükümet Sarayı önünde toplanarak hükümeti protesto etmişti.

    Sokağa çıkma yasağı

    Alınan güvenlik önlemlerine rağmen beton bariyerleri yıkarak Hükümet Sarayı önünde toplanan Sadr yanlısı grup, burada hükümet yetkililerini istifaya çağırmıştı.

    Bunun üzerine Bağdat'ta Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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