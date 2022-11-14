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- İran, Irak'ı 2 füze ve insansız hava aracıyla vurdu: 1 ölü, 8 yaralı
İran, Irak'ı 2 füze ve insansız hava aracıyla vurdu: 1 ölü, 8 yaralı
- 14.11.2022 - 11:16
- Güncelleme : 14.11.2022 - 12:32
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak’ın kuzeyindeki bölgede, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) bulunan İran Kürdistan Demokrat Partisi'ni (HDK-İ) hedef aldı.
Füze ve insansız hava aracı ile vurdu
Irak'ın Erbil kentine bağlı Köysancak ilçesindeki muhalif İran Kürdistan Demokrat Partisi’nin binasını, İran 2 füzeyle vurdu.
Füze vurduktan kısa süre sonra Süleymaniye’ye kentine bağlı Arbet ilçesindeki İranlı Kürt muhalif partisine ait Komala’nın binasını, insansız hava aracı ile bombaladı.
İran, Irak'ın kuzeyini vurdu VİDEO
1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
IKBY Sağlık Bakanı Saman Berzanci, Köysancak'taki saldırı sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin de yaralandığını bildirdi.
İHA'dan edinilen bilgilere göre, saldırıdan kısa bir süre sonra Erbil’deki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Konsolosluğu'ndan siren sesleri yükseldi.