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    İran, Irak'ı 2 füze ve insansız hava aracıyla vurdu: 1 ölü, 8 yaralı

    İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak Süleymaniye'deki İran Kürdistan Demokrat Partisi'ne ait binaları hedef aldı. Saldırı sonucu 8 kişi yaralanırken, 1 kişi de hayatını kaybetti.
    • 14.11.2022 - 11:16
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 12:32
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    İran, Irak'ı 2 füze ve insansız hava aracıyla vurdu: 1 ölü, 8 yaralı

    İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak’ın kuzeyindeki bölgede, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) bulunan İran Kürdistan Demokrat Partisi'ni (HDK-İ) hedef aldı.

    Füze ve insansız hava aracı ile vurdu

    Irak'ın Erbil kentine bağlı Köysancak ilçesindeki muhalif İran Kürdistan Demokrat Partisi’nin binasını, İran 2 füzeyle vurdu.

    Füze vurduktan kısa süre sonra Süleymaniye’ye kentine bağlı Arbet ilçesindeki İranlı Kürt muhalif partisine ait Komala’nın binasını, insansız hava aracı ile bombaladı.

    İran, Irak'ın kuzeyini vurdu VİDEO

    İran, Irak ı 2 füze ve insansız hava aracıyla vurdu: 1 ölü, 8 yaralı #1

    1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

    IKBY Sağlık Bakanı Saman Berzanci, Köysancak'taki saldırı sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin de yaralandığını bildirdi.

    İHA'dan edinilen bilgilere göre, saldırıdan kısa bir süre sonra Erbil’deki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Konsolosluğu'ndan siren sesleri yükseldi.

    İran, Irak ı 2 füze ve insansız hava aracıyla vurdu: 1 ölü, 8 yaralı #2

    İran, Irak ı 2 füze ve insansız hava aracıyla vurdu: 1 ölü, 8 yaralı #3

    İran, Irak ı 2 füze ve insansız hava aracıyla vurdu: 1 ölü, 8 yaralı #4

    İran, Irak ı 2 füze ve insansız hava aracıyla vurdu: 1 ölü, 8 yaralı #5


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