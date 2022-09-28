İran, Irak’ın kuzeyini bombaladı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak’ın kuzeyindeki bulunan ayrılıkçı Komele ve İran Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP) örgütlerinin merkezlerini topçu atışlarıyla bombaladı.

İran’ın yarı resmi Tasnim haber ajansına göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu, bu sabah üçüncü kez Irak’ın kuzeyini İHA ve top atışlarıyla hedef aldı.

Saldırıda, Irak’ın kuzeyindeki bulunan ayrılıkçı Komele ve İran Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP) örgütlerinin merkezlerini hedef alarak topçu atışlarıyla bombalandığı belirtildi.

Haberde, söz konusu ayrılıkçı örgütlerin İran topraklarına sızarak ülkenin kuzey batısında bulunan bazı sınır karakollarına saldırılar düzenledikleri belirtildi.

Irak'ın kuzeyi bombalandı

Ayrıca Komele ve İKDP örgütlerinin, Mahsa Amini’nin ölümünün ardından İran’da başlayan gösterileri kışkırttıkları ve yönlendirmeye çalıştırdıkları ifade edildi.

İran devrim Muhafızları Ordusu, ilk olarak 24 Eylül tarihinde Irak’ın kuzeyinde bulunan Komele ve İran Kürdistan Demokrat Partisi örgütlerinin merkezlerini bombalamıştı.

İran tarafından terör örgütü olarak kabul edilen Komele ve İran Kürdistan Demokrat Partisi örgütlerinin Irak’ın kuzeyinde askeri kampları bulunuyor.

İran, Irak’ın kuzeyini bombalıyor ViDEO

Protestoların ana etken olduğu belirtiliyor

Tahran’da 13 Eylül’de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan Mahsa Amini, 16 Eylül’de hayatını kaybetmişti. Tahran Emniyet Müdürlüğü, Mahsa Amini’nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Amini’nin uygun olmayan başörtüsü nedeniyle gözaltına alındığını ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiğini belirtmişti.

İran devlet televizyonu, ülke genelindeki protestolarda aralarında polis memurları ve Devrim Muhafızlarına bağlı Besic milisleri üyelerinin de bulunduğu en az 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.