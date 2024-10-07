İran, Kudüs Gücü Komutanı'ndan haber alamıyor İranlı yetkililere dayandırılan haberlere göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'den geçtiğimiz hafta Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlenen saldırıdan bu yana haber alınamıyor.

İHA

İsrail'in Lübnan saldırılarında Hüzbullah üyelerinin yanında İran'lı komutanlar da hedef alınıyor.

Bu kapsamda İran, ciddi bir kayıp daha vermiş olabilir.

İSMAİL KAANİ'DEN HABER YOK

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları devam ederken, adı açıklanmayan İranlı yetkililere dayandırılan haberlerde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'den geçtiğimiz hafta Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlenen saldırıdan bu yana haber alınmadığı iddia edildi.

Yetkililer, Kaani’nin geçtiğimiz ay Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail saldırısında öldürülmesinin ardından Lübnan'a gittiğini aktararak, o zamandan bu yana Kaani’den haber alınmadığını belirtti.

İSRAİL'İN VURDUĞU BÖLGEDEYDİ

Kaani'nin geçtiğimiz perşembe günü Hizbullah'ın üst düzey yetkilisi Haşim Safieddin'in hedef alındığı İsrail saldırısı sırasında Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de bulunduğunu ifade eden yetkililer, Kaani'nin Safieddin'le görüşmediğini söyledi. Yetkililer, söz konusu saldırıdan bu yana İran ve Hizbullah'ın Kaani ile temas kuramadığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)